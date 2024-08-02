Плохой холестерин будет не страшен: вот какой продукт улучшит ваше здоровье — узнайте как

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Если гречка, то зелёная? Мнение диетолога Лазуренко

Диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт (клиника экспертной медицины "Медгород") Наталья Лазуренко рассказала Pravda. Ru, как часто можно есть зелёную гречку и как лучше её готовить, чтобы не потерялись полезные свойства.

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Модная нынче у приверженцев правильного питания зелёная гречка не что иное, как обычная крупа, только зёрна у неё незрелые, молодые.

"Считается, что она в большей степени обладает полезными, живыми свойствами. Зелёный цвет — больше хлорофиллов, больше антиоксидантов по сравнению с привычной для нас гречкой. Зелёная гречка является сама по себе ценным источником всех питательных веществ, растительного белка, клетчатки, содержит достаточно хорошее количество витаминов группы В. Микроэлементы тоже содержатся в зелёной гречке в достаточном количестве. Эта крупа является таким нутритивно приятным продуктом с точки зрения углеводного гликемического индекса", — рассказала диетолог.

Зелёная гречка не подвергается обработке как обычная, не высушивается. Отсюда — риск получить вместе с пользой неприятности, говорит эксперт.

"Она имеет риск заражения бактериями, вредоносными грибами, которые характерны для этих вариантов круп. Больше вероятность получить на пищевом столе дополнительные ингредиенты, которые нашему организму совсем не нужны. Если будет превышен порог и дозировка, то, соответственно, может развиться какое-то неприятное состояние", — предупредила специалист.

Зелёная гречка, подчёркивает диетолог, хороша в любом виде.

"Мы можем её использовать как самостоятельную основу для блюда, добавлять в неё растительные масла, другие овощи, которые будут повышать нутритивную плотность данного продукта и, соответственно, быть для нашего рациона таким хорошим помощником и для пищеварительного тракта, и для общего поддержания здоровья. Зелёная гречка в разумных количествах и в рамках сбалансированного рациона питания навредить не может", — резюмировала медик.

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