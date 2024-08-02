Плохой холестерин будет не страшен: вот какой продукт улучшит ваше здоровье — узнайте как

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Если гречка, то зелёная? Мнение диетолога Лазуренко

Здоровье

Диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт (клиника экспертной медицины "Медгород") Наталья Лазуренко рассказала Pravda. Ru, как часто можно есть зелёную гречку и как лучше её готовить, чтобы не потерялись полезные свойства.

Если гречка, то зелёная? Мнение диетолога Лазуренко
Фото: https://sr.wikipedia.org/ by https://en.wikipedia.org/wiki/sr:User:Maduixa is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain

Модная нынче у приверженцев правильного питания зелёная гречка не что иное, как обычная крупа, только зёрна у неё незрелые, молодые.

"Считается, что она в большей степени обладает полезными, живыми свойствами. Зелёный цвет — больше хлорофиллов, больше антиоксидантов по сравнению с привычной для нас гречкой. Зелёная гречка является сама по себе ценным источником всех питательных веществ, растительного белка, клетчатки, содержит достаточно хорошее количество витаминов группы В. Микроэлементы тоже содержатся в зелёной гречке в достаточном количестве. Эта крупа является таким нутритивно приятным продуктом с точки зрения углеводного гликемического индекса", — рассказала диетолог.

Зелёная гречка не подвергается обработке как обычная, не высушивается. Отсюда — риск получить вместе с пользой неприятности, говорит эксперт.

"Она имеет риск заражения бактериями, вредоносными грибами, которые характерны для этих вариантов круп. Больше вероятность получить на пищевом столе дополнительные ингредиенты, которые нашему организму совсем не нужны. Если будет превышен порог и дозировка, то, соответственно, может развиться какое-то неприятное состояние", — предупредила специалист.

Зелёная гречка, подчёркивает диетолог, хороша в любом виде.

"Мы можем её использовать как самостоятельную основу для блюда, добавлять в неё растительные масла, другие овощи, которые будут повышать нутритивную плотность данного продукта и, соответственно, быть для нашего рациона таким хорошим помощником и для пищеварительного тракта, и для общего поддержания здоровья. Зелёная гречка в разумных количествах и в рамках сбалансированного рациона питания навредить не может", — резюмировала медик.

 

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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