Стало известно, сколько сухариков и чипсов можно есть в день без вреда для здоровья

Нутрициолог Барзаева: сухарики и чипсы могут быть частью здорового рациона

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт в области нутрициологии Олеся Барзаева рассказала, что чипсы и сухарики можно употреблять без вреда для здоровья и фигуры, если соблюдать определённые пропорции между основными и дополнительными продуктами в рационе.

Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан, CC BY-SA 4.0

Специалист отметила, что риски, связанные с употреблением ультраобработанных продуктов, возникают только при регулярном переедании ими. Таким образом, чипсы и сухарики могут быть частью здорового рациона.

Барзаева советует разделить пищу на основную и дополнительную. Основная еда должна составлять 85% дневного рациона и включать все группы продуктов: молочные продукты, овощи, фрукты, злаки и белковые продукты. Рекомендуется выбирать цельные продукты домашнего приготовления, пишет Газета.Ru.

"Дополнительная еда, которая включает продукты с добавленным сахаром, ультрапереработанную пищу, продукты с высоким содержанием соли и насыщенных жиров, должна составлять не более 15% рациона или 250-350 ккал в зависимости от веса, возраста и пола человека. Это примерно 50-60 грамм чипсов", — объяснила Барзаева.

Чтобы избежать переедания, нутрициолог рекомендует покупать снеки в небольших упаковках и не есть их прямо из пачки, а пересыпать в отдельную ёмкость.