Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За один день уничтожены несколько пусковых установок системы ПВО Patriot
Universal экранизирует мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне"
Почему жир на животе не уходит: основные ошибки и их решение
Большинство спортсменов на Олимпиаде-2024 относятся к России дружелюбно
Финляндия исключила возможность открытия границ с Россией
Что делать, если пожелтели листья огурцов
Эксперты рассказали, как не испортить кошку
Мизулина решила судиться с Артемием Лебедевым после его интервью Дудю*
Оленченко: ЕС намерен добиться от Украины снятия запрета на транзит нефти из РФ
Не передаётся от человека к человеку: врач рассказала, можно ли вылечить Синдром Гвоздики

Врач Беляева сообщила, что Синдром Гвоздики не поддаётся излечению

2:09
Здоровье

Синдром Гвоздики, также известный как CLOVE синдром или CLOVES (Congenital Lipomatous Overgrowth, Vascular Malformations, Epidermal Nevis, and Skeletal/spinal anomalies and/or scoliosis), представляет собой редкое генетическое заболевание. Это состояние характеризуется рядом аномалий, таких как избыточный рост тканей (липоматоз), сосудистые мальформации, кожные поражения и скелетные нарушения. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Врач Беляева сообщила, что Синдром Гвоздики не поддаётся излечению
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ключевые симптомы и признаки Синдрома Гвоздики включают:

  • Аномальное развитие и количество кровеносных сосудов.
  • Кожные поражения, такие как эпидермоидные невусы.
  • Искривление позвоночника и деформации суставов.
  • Липоматоз — избыточное развитие жировой ткани.

Причиной Синдрома Гвоздики является мутация в гене PIK3CA. Это заболевание не передается от человека к человеку, так как мутации возникают спонтанно (де ново) и не наследуются от родителей.

Диагностика синдрома обычно включает клиническую оценку и генетическое тестирование на наличие мутаций в гене PIK3CA. Однако, поскольку заболевание является крайне редким, его не включают в стандартные программы генетического скрининга.

"Предупредить его невозможно, так как оно встречается очень редко и генетические исследования по его выявлению не входят в обязательный мониторинг", — добавила Беляева.

Лечение Синдрома Гвоздики в настоящее время направлено на управление симптомами и осложнениями, вызванными заболеванием. Это может включать медикаментозную терапию, хирургические вмешательства и физическую терапию для улучшения качества жизни пациентов, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Важно продолжать исследования и повышать осведомленность о таких редких заболеваниях, чтобы медицинское сообщество и население были лучше информированы и могли оказывать необходимую поддержку пациентам и их семьям.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов "Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России? Любовь Степушова
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Последние материалы
Финляндия исключила возможность открытия границ с Россией
Профессия врачевателя: от античности до наших дней
Что делать, если пожелтели листья огурцов
Эксперты рассказали, как не испортить кошку
Мизулина решила судиться с Артемием Лебедевым после его интервью Дудю*
Оленченко: ЕС намерен добиться от Украины снятия запрета на транзит нефти из РФ
Аналитик Колядов предрёк снижение ставок по ипотеке в 2025 году на 2-3%
Тюрколог Полина Беккер: война на Ближнем Востоке выгодна ему самому
Нутрициолог Вишнякова не советует покупать разрезанные арбузы у частников
Рецепт хрустящей цветной капусты в панировочных сухарях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников