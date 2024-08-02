Не вздумайте залезать в фонтан — плохо кончится, предупредила врач

Врач Серебрякова напомнила об опасности купания в фонтане

Купание в фонтанах с большой вероятностью обернётся травмами и заражениями, предупредила врач-терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова.

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"Вода в фонтанах обычно не проходит процесс очистки, как в бассейнах, что увеличивает риск заражения различными инфекциями и бактериями. Вода в фонтанах может содержать микробы, которые могут вызвать кожные инфекции, проблемы с желудком, аллергические реакции и другие заболевания", — объяснила она РИАМО.

Кроме того, жара кончилась, поэтому бравые купальщики могут переохладиться, простыть, заболеть пневмонией или другими болезнями органов дыхания.

"Фонтаны не предназначены для купания — их глубина, свойства донного покрытия и циркуляция воды могут быть опасными для купающихся. Существует возможность попадания в фонтан острых режущих и колющих предметов, а также риск получения травм при падении или скольжении", — предостерегла собеседница издания.

По её словам, в бассейнах или в местах, разрешённых для купания, дежурят спасатели. А у фонтанов, случись чего — спасать некому.