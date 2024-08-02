Жительница Мытищ потеряла пол-литра крови после того, как у неё открылось кровотечение в имплант

В Мытищинской больнице была спасена 33-летняя женщина, потерявшая более полулитра крови из-за повреждения грудного импланта.
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Как пишут "Вести Подмосковья", пациентка жаловалась на непонятное увеличение молочной железы, которое причиняло ей боль.
Во время обследования врачи обнаружили кровотечение в капсулу импланта, вызванное травмой сосуда. Сосуд был травмирован, как выяснилось, после того, как женщина сделала резкое движение рукой.
Кровотечение было остановлено методом прошивания крупного сосуда. Затем полость и имплант были санированы, и имплант установлен обратно на место. Вся операция заняла у хирургов менее часа.
"Мы достали имплантат по старому рубцу, выявили кровоточащие сосуды, остановили кровотечение методом прошивания, поскольку сосуд был крупный. Санировали полость и сам имплант, затем аккуратно поставили его на место. Вся операция заняла около 40 минут", — сообщил заведующий хирургическим отделением больницы Игорь Модин.
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)