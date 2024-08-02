Жительница Мытищ потеряла пол-литра крови после того, как у неё открылось кровотечение в имплант

Врачи из Мытищ спасли женщину, у которой открылось кровотечение в грудной имплант

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Мытищинской больнице была спасена 33-летняя женщина, потерявшая более полулитра крови из-за повреждения грудного импланта.

Фото: commons.wikimedia.org by John Crawford, CC0

Как пишут "Вести Подмосковья", пациентка жаловалась на непонятное увеличение молочной железы, которое причиняло ей боль.

Во время обследования врачи обнаружили кровотечение в капсулу импланта, вызванное травмой сосуда. Сосуд был травмирован, как выяснилось, после того, как женщина сделала резкое движение рукой.

Кровотечение было остановлено методом прошивания крупного сосуда. Затем полость и имплант были санированы, и имплант установлен обратно на место. Вся операция заняла у хирургов менее часа.

"Мы достали имплантат по старому рубцу, выявили кровоточащие сосуды, остановили кровотечение методом прошивания, поскольку сосуд был крупный. Санировали полость и сам имплант, затем аккуратно поставили его на место. Вся операция заняла около 40 минут", — сообщил заведующий хирургическим отделением больницы Игорь Модин.