Водитель грузовика который столкнулся с поездом, пришел в себя

Водитель грузовика который попал под поезд, пришел в себя в реанимации

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Волгоградской области 43-летний водитель КамАЗа, ставший участником столкновения с пассажирским поездом, пришел в себя. Несмотря на это, его состояние остается тяжелым, сообщают представители экстренных служб региона. После аварии мужчина находился в реанимационном отделении.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, PDM

Напомним, инцидент произошел днем в понедельник на железнодорожном перегоне Гремячая — Котельниково. Водитель грузовика выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с пассажирским поездом №491, следовавшим по маршруту Казань — Адлер. В результате аварии девять вагонов сошли с рельсов, семь из них опрокинулись. Пострадали более 170 человек, получившие травмы различной степени тяжести, ссадины и ушибы.

Ситуация находится под контролем экстренных служб. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.