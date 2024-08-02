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Человеку впервые поставили титановое сердце

Впервые в мире пациенту установили сердце из титана

1:40
Здоровье

Ожидание донорского сердца — это долгий и нервный процесс, который может растянуться на годы, причем без гарантии положительного результата. Чтобы спасти жизни пациентов, врачи прибегают к имплантации искусственных сердец. Эти сложные и дорогостоящие устройства изготавливаются из различных материалов, например, пластмассы. Однако большинство из них требуют громоздкого вспомогательного оборудования, включая аккумуляторы, которые пациентам приходится постоянно носить с собой.

Впервые в мире пациенту установили сердце из титана
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, PDM

В этом контексте особо выделяется титановое сердце, работающее на основе магнитной подвески. Это легкое и компактное устройство не нуждается в дополнительном оборудовании. Оно способно перекачивать до 12 литров крови в минуту, что соответствует работе сердца здорового человека, ведущего активный образ жизни.

Титан – это прочный и долговечный металл, биологически совместимый с организмом человека. Титановый насос может бесперебойно функционировать в течение нескольких лет, в отличие от аналогов из других материалов, срок службы которых ограничен примерно 180 днями.

Несмотря на свою долговечность, титановое сердце рассматривается лишь как временная мера. Как только появится возможность трансплантации донорского сердца, искусственный орган будет удален.

Таким образом, титановое сердце представляет собой важный промежуточный этап в лечении пациентов с тяжелыми сердечными заболеваниями, давая им шанс дождаться постоянного решения в виде донорского органа.

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
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