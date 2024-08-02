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Екатерина Волкова рассказала о сигналах организма которые нельзя игнорировать

Врач Екатерина Волкова рассказала какие сигналы организма нельзя игнорировать

1:48
Здоровье

Врач Екатерина Волкова поделилась наблюдением из своей практики: люди часто склонны игнорировать сигналы собственного организма, в то время как малейшее недомогание у близких вызывает у них панику и побуждает бросать все дела и мчаться в больницу. Например, насморк у ребенка может стать причиной внепланового визита к врачу, в то время как собственные симптомы часто игнорируются до последнего. В результате запущенные состояния приводят к серьезным диагнозам.

Врач Екатерина Волкова рассказала какие сигналы организма нельзя игнорировать
Фото: Freepik by msgrowth, PDM

В своем Telegram-канале Екатерина Волкова описала один из тревожных симптомов, который требует незамедлительного обращения к врачу – это изменение цвета кожи на серо-зеленоватый. Такой оттенок может свидетельствовать о ряде опасных заболеваний, включая панкреатит (воспаление поджелудочной железы), анемию, астению, гипертиреоз, жировой гепатоз и дефицит белка.

Врач также обратила внимание на такие симптомы, как сонливость, быстрая утомляемость, головные боли и снижение памяти, которые могут указывать на гипотиреоз и недостаток белка в организме. Женщинам не следует игнорировать боли внизу живота, так как они могут быть признаком аднексита, эндометрита, варикоза вен малого таза, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее медицинские специалисты рассказали о симптомах атеросклероза сосудов ног – коварного и распространенного заболевания. Боль в икроножных мышцах, ягодицах и бедрах при ходьбе является поводом для срочного обращения к врачу.

В заключение хочется подчеркнуть важность внимательного отношения к своему здоровью и своевременного обращения за медицинской помощью.

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
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