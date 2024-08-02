Мужчина стал донором костного мозга во второй раз

Мужчина из Мурома стал донором костного мозга во второй раз

3:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сергей Дурягин, житель города Мурома Владимирской области, совершил невероятный поступок — дважды стал донором костного мозга для совершенно незнакомых ему людей. Хотя теоретически человек может быть донором до четырех раз, на практике в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии Министерства здравоохранения России подобная трансплантация от одного человека проводилась лишь дважды, причем реципиент был один и тот же. История Сергея уникальна: он уже спас две жизни.

О возможности стать донором костного мозга Сергей, специалист в области оптики, узнал от знакомых. Идея показалась ему благородной, и он без колебаний отправился в лабораторию, сдал кровь на анализ и оформил необходимые документы. Примерно через год ему позвонили из НМИЦ гематологии и сообщили, что пациенту с похожим HLA-генотипом требуется помощь. Вероятность такого совпадения, к слову, крайне мала — не более одного процента!

Сергея пригласили в Москву для дополнительных обследований. Помимо совместимости генотипов, важно было убедиться в абсолютном здоровье донора. К счастью, никаких противопоказаний у Сергея не обнаружили. Гемопоэтические стволовые клетки получали из крови. В течение пяти дней перед процедурой Сергею вводили препараты, стимулирующие выработку необходимых компонентов крови.

Как пояснили специалисты НМИЦ гематологии, донорскую кровь многократно пропускают через специальный аппарат — сепаратор, который автоматически выделяет клетки, необходимые для трансплантации. Остальные компоненты крови возвращаются донору. В медицине существует понятие "генетические близнецы" — это не родственники, а люди с идентичными клетками костного мозга. У большинства людей есть такие "близнецы", которые потенциально могут стать донорами друг для друга. Главное — вступить в регистр доноров.

Согласно установленным правилам, донор и реципиент не встречаются и не знают ничего друг о друге. Только по прошествии двух лет можно узнать о результатах трансплантации и состоянии пациента. Сергей уже знает, что его первый "генетический близнец" — 45-летняя женщина из Сыктывкара — успешно справилась с онкологическим заболеванием.

Спустя два года Сергею снова позвонили: помощь требовалась ребенку, страдающему лейкозом. И вновь Сергей идеально подходил в качестве потенциального донора. Он, конечно же, согласился. В этот раз для забора клеток использовался метод эксфузии — гемопоэтические стволовые клетки извлекали из тазовой кости донора через небольшой прокол. Процедура, проводимая под наркозом, длится около часа.

Сергей признался, что в этот раз он еще больше переживает за реципиента, ведь ребенку справиться с болезнью сложнее, чем взрослому. Он очень надеется на скорейшее выздоровление маленького пациента и готов поделиться своими клетками в третий раз, если это потребуется.