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Испытание для кожи: терапевт рассказала, что такое загар

Врач Барило: загар — защитная реакция кожи

0:58
Здоровье

Загар представляет собой защитную реакцию кожи, сообщила "МК в Крыму" главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Крыма Ольга Барило. Она отметила, что кожа, помимо многочисленных функций, таких как выделительная, обеспечивает защиту человеческого организма.

Врач Барило: загар — защитная реакция кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license

"Когда мы загораем, у нас резко снижается иммунитет. Вообще загар — защитная реакция, которая в любом случае приведет к снижению иммунитета. Уже сам цвет кожи нам о многом говорит. Почему кожа краснеет? Все этапы воспаления проходит: боль, отёк, покраснение — это как воспалительный механизм. Защитный механизм — потемнение кожи", — отметила специалист.

Барило также уточнила, что наиболее безопасное время пребывания на солнце — это утренние часы с 8 до 10 и после 17 часов, когда активность солнца снижается.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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Врач Барило: загар — защитная реакция кожи
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