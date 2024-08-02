Испытание для кожи: терапевт рассказала, что такое загар

Загар представляет собой защитную реакцию кожи, сообщила "МК в Крыму" главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Крыма Ольга Барило. Она отметила, что кожа, помимо многочисленных функций, таких как выделительная, обеспечивает защиту человеческого организма.
"Когда мы загораем, у нас резко снижается иммунитет. Вообще загар — защитная реакция, которая в любом случае приведет к снижению иммунитета. Уже сам цвет кожи нам о многом говорит. Почему кожа краснеет? Все этапы воспаления проходит: боль, отёк, покраснение — это как воспалительный механизм. Защитный механизм — потемнение кожи", — отметила специалист.
Барило также уточнила, что наиболее безопасное время пребывания на солнце — это утренние часы с 8 до 10 и после 17 часов, когда активность солнца снижается.
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