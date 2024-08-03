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Гастроэнтеролог порекомендовала чаще употреблять в пищу кабачки

Врач Кашух: кабачки улучшают пищеварение и укрепляют суставы

1:06
Здоровье

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала россиянам о ключевых полезных свойствах кабачков, сообщает издание Life.

Врач Кашух: кабачки улучшают пищеварение и укрепляют суставы
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Врач призвала чаще включать кабачки в рацион, так как они богаты клетчаткой, кальцием, калием, магнием, фосфором, железом, витаминами С, К, РР и группы В. Такой разнообразный состав питательных веществ способствует улучшению пищеварения, укреплению костей и суставов, а также благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, как пояснила Екатерина Кашух.

Кроме того, гастроэнтеролог отметила, что кабачки являются низкокалорийным овощем, поэтому их можно употреблять без строгих ограничений. Взрослым рекомендуется съедать до 400 граммов кабачков в день в сыром, запечённом или тушёном виде. При этом врач посоветовала избегать жарки кабачков на масле и заправки их майонезом, так как это значительно увеличивает калорийность блюда и может спровоцировать набор веса.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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