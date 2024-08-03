Гастроэнтеролог порекомендовала чаще употреблять в пищу кабачки

Врач Кашух: кабачки улучшают пищеварение и укрепляют суставы

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала россиянам о ключевых полезных свойствах кабачков, сообщает издание Life.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Врач призвала чаще включать кабачки в рацион, так как они богаты клетчаткой, кальцием, калием, магнием, фосфором, железом, витаминами С, К, РР и группы В. Такой разнообразный состав питательных веществ способствует улучшению пищеварения, укреплению костей и суставов, а также благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, как пояснила Екатерина Кашух.

Кроме того, гастроэнтеролог отметила, что кабачки являются низкокалорийным овощем, поэтому их можно употреблять без строгих ограничений. Взрослым рекомендуется съедать до 400 граммов кабачков в день в сыром, запечённом или тушёном виде. При этом врач посоветовала избегать жарки кабачков на масле и заправки их майонезом, так как это значительно увеличивает калорийность блюда и может спровоцировать набор веса.