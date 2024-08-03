Врачи дали советы по пользованию зубной нитью

LifeScience: зубную нить можно использовать до и после чистки зубов

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование зубной нити перед чисткой зубов щёткой является эффективным методом гигиены, так как она лучше удаляет крупные частицы пищи. Тем не менее, строгих рекомендаций на этот счёт не существует. Об этом рассказали стоматологи Наоми Лейн и Чавала Харрис из США в интервью изданию Life Science.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Специалисты отметили, что зубную нить следует использовать раз в день. По мнению доктора Харрис, применение нити перед чисткой зубов щёткой — это логичное решение. Она объяснила, что нить лучше очищает межзубные промежутки, что позволяет активным компонентам зубной пасты, таким как фтор, легче достигать труднодоступных мест.

Доктор Лейн добавила, что использование нити после основной процедуры гигиены также имеет свои плюсы. Врач рекомендует использовать нить вечером, поскольку ночью в полости рта образуется меньше слюны, что затрудняет естественное самоочищение зубов. Наличие остатков пищи в межзубных промежутках ночью может увеличить риск возникновения кариеса.