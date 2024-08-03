Врач дал рекомендации, как защититься от лихорадки Западного Нила

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, специализирующийся на особо опасных инфекциях, в интервью RT поделился рекомендациями по защите от лихорадки Западного Нила. Он подчеркнул важность ношения плотной одежды с манжетами и использования репеллентов против комаров для предотвращения заражения.
Лихорадка Западного Нила распространяется через укусы насекомых, главным образом комаров, в летний сезон и клещей весной и осенью. В России инфекция может встречаться в регионах Северного Кавказа, Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краев.
"Это тяжёлое вирусное заболевание, но большинство переносит его в лёгкой форме. В редких случаях может возникнуть серьёзное воспаление мозга, особенно у маленьких детей, что может привести к летальному исходу", — объяснил Владислав Жемчугов.
В связи с отсутствием вакцины против этого заболевания, профилактика включает использование фумигаторов в ночное время, применение репеллентов и ношение одежды с манжетами для защиты от укусов насекомых.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.