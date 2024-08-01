Проктолог раскрыла наиболее опасные сидячие профессии

Врач Травникова: финансисты и айтишники чаще других страдают из-за сидячей работы

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В настоящее время почти каждый работающий россиянин проводит много времени за компьютером. Однако есть профессии, в которых люди наиболее подвержены негативным последствиям сидячей работы. Об этом рассказала врач-проктолог Анастасия Травникова, сообщает Газета.Ru.

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По словам врача, наиболее вредными сидячими профессиями являются финансисты и работники IT-сферы. Они проводят около 95% рабочего времени за компьютером. Немного меньше времени проводят за компьютером логисты, сотрудники маркетинга и PR, а также госслужащие — около 80% случаев, как уточнила специалист "СМ-Клиники".

Врач утверждает, что большинство представителей этих профессий проводят даже обеденный перерыв в офисном кресле. Специалист предупреждает, что малоподвижный образ жизни может привести к множеству проблем, включая ожирение и застой венозной крови в малом тазу, что может спровоцировать геморрой.

"Если ваша работа в основном связана с сидячим образом жизни, всё-таки старайтесь в течение дня больше двигаться. Для профилактики геморроя полезна любая физическая активность — занятия спортом, например плаванием (не менее получаса 2-3 раза в неделю), ходьба на свежем воздухе, йога, даже небольшая разминка в перерывах между работой", — порекомендовала Анастасия Травникова.

По её словам, даже несколько минут умеренной физической активности на рабочем месте помогут предотвратить застой крови в органах малого таза и сохранить хорошее самочувствие.