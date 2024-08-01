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Врач раскрыла неожиданную пользу перепелиных яиц

Врач Тимощенко: перепелиные яйца способствуют поддержке иммунитета

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Здоровье

Перепелиные яйца, как утверждает врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в интервью NEWS. ru, содержат селен и цинк, которые способствуют поддержанию иммунной системы и репродуктивного здоровья как у женщин, так и у мужчин.

Врач Тимощенко: перепелиные яйца способствуют поддержке иммунитета
Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan, CC BY-SA 3.0

По словам специалиста, перепелиные яйца также являются источником легкоусвояемого белка, что делает их непригодными для употребления людьми, страдающими аллергией на яичный белок. Кроме того, они содержат витамин A, необходимый для здоровья глаз, витамин D, важный для обмена кальция, и лецитин, который оказывает положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Перепелиные яйца также полезны при анемии из-за содержания в них витамина B12 и железа.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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