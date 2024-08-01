Врач раскрыла неожиданную пользу перепелиных яиц

Перепелиные яйца, как утверждает врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в интервью NEWS. ru, содержат селен и цинк, которые способствуют поддержанию иммунной системы и репродуктивного здоровья как у женщин, так и у мужчин.
По словам специалиста, перепелиные яйца также являются источником легкоусвояемого белка, что делает их непригодными для употребления людьми, страдающими аллергией на яичный белок. Кроме того, они содержат витамин A, необходимый для здоровья глаз, витамин D, важный для обмена кальция, и лецитин, который оказывает положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Перепелиные яйца также полезны при анемии из-за содержания в них витамина B12 и железа.
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