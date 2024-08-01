Диетолог раскрыла, кому не стоит есть помидоры

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Врач Барредо: помидоры нельзя употреблять при подагре и язве желудка

1:11
Здоровье

Томаты богаты пуриновыми и пиримидиновыми основаниями, что способствует повышению уровня мочевой кислоты. По словам врача-диетолога Алены Барредо, это делает их нежелательными для людей с подагрой и нарушениями белкового обмена.

Врач Барредо: помидоры нельзя употреблять при подагре и язве желудка
Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

"Также в томатах много лектина — вещества, стимулирующего хронические воспаления. Поэтому при проблемах с кишечником от помидоров лучше отказаться, а также при синдроме раздраженной кишки или неспецифическом язвенном колите", — цитирует специалиста NEWS. ru.

Также томаты содержат лектин, который может усугубить аутоиммунные заболевания, такие как тиреоидит или ревматоидный артрит. При проблемах с желудочно-кишечным трактом (гастрит, воспаление двенадцатиперстной кишки, язва) помидоры также противопоказаны из-за высокого содержания щавелевой кислоты, которая может усилить болевые ощущения.

"При мочекаменной болезни, особенно при наличии камней, щавелевая кислота кристаллизуется в почках и усугубляет состояние. И конечно, при аллергии на томаты их ни в коем случае нельзя есть", — дополнила врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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