Диетолог раскрыла, кому не стоит есть помидоры

Томаты богаты пуриновыми и пиримидиновыми основаниями, что способствует повышению уровня мочевой кислоты. По словам врача-диетолога Алены Барредо, это делает их нежелательными для людей с подагрой и нарушениями белкового обмена.
"Также в томатах много лектина — вещества, стимулирующего хронические воспаления. Поэтому при проблемах с кишечником от помидоров лучше отказаться, а также при синдроме раздраженной кишки или неспецифическом язвенном колите", — цитирует специалиста NEWS. ru.
Также томаты содержат лектин, который может усугубить аутоиммунные заболевания, такие как тиреоидит или ревматоидный артрит. При проблемах с желудочно-кишечным трактом (гастрит, воспаление двенадцатиперстной кишки, язва) помидоры также противопоказаны из-за высокого содержания щавелевой кислоты, которая может усилить болевые ощущения.
"При мочекаменной болезни, особенно при наличии камней, щавелевая кислота кристаллизуется в почках и усугубляет состояние. И конечно, при аллергии на томаты их ни в коем случае нельзя есть", — дополнила врач.
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