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Избавьтесь от потертостей на бедрах с помощью этих простых средств

Врачи объяснили, как уберечь бедра от потертостей в жаркую погоду

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Здоровье

Избежать появления потертостей на внутренней стороне бедра при ходьбе в жару можно с помощью увлажняющих средств и мазей с цинком. Об этом сообщила врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

Врачи объяснили, как уберечь бедра от потертостей в жаркую погоду
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Она порекомендовала взрослым с избыточным весом использовать специальные рейтузы с удлиненным низом, которые защищают внутреннюю поверхность бедер.

Также Зайниддинова советует чаще принимать душ и при отсутствии лишнего веса обратиться к терапевту или ортопеду, так как проблема может быть связана с нарушением осанки или походки.

Педиатр Никита Волков отметил важность ограничения пребывания на открытом солнце с 11 до 16 часов и соблюдения питьевого режима для безопасных прогулок с детьми в аномальную жару.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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