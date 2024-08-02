Избавьтесь от потертостей на бедрах с помощью этих простых средств
Врачи объяснили, как уберечь бедра от потертостей в жаркую погоду
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02.08.2024 12:54
Избежать появления потертостей на внутренней стороне бедра при ходьбе в жару можно с помощью увлажняющих средств и мазей с цинком. Об этом сообщила врач-педиатр
Рабият Зайниддинова.
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM
Она порекомендовала взрослым с избыточным весом использовать специальные рейтузы с удлиненным низом, которые защищают внутреннюю поверхность бедер.
Также Зайниддинова советует чаще принимать душ и при отсутствии лишнего веса обратиться к терапевту или ортопеду, так как проблема может быть связана с нарушением осанки или походки.
Педиатр
Никита Волков отметил важность ограничения пребывания на открытом солнце с 11 до 16 часов и соблюдения питьевого режима для безопасных прогулок с детьми в аномальную жару.
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