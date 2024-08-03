Ешьте эти специи каждый день и забудьте о проблемах с сахаром

Как специи помогают регулировать уровень сахара и холестерина в крови

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты выявили важную роль специй в регулировании уровня глюкозы и холестерина в крови, рекомендуя добавлять в пищу корицу, черный тмин и имбирь.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Эти специи оказывают плодотворный эффект для пациентов с риском развития метаболического синдрома, который возникает из-за нарушения углеводного, липидного и пуринового обменов, провоцируя артериальную гипертензию.

Для снижения уровня глюкозы в крови ученые советуют употреблять имбирь и черный тмин на голодный желудок по утрам. Эффект заметен при длительности "диеты" не менее 12 недель. Корица показывает наибольшее влияние на снижение уровня гликированного гемоглобина. Ее лучше добавлять в утренние напитки и каши.