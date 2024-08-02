Продукт на вашей кухне, который нормализует давление

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Как свёкла помогает нормализовать артериальное давление

1:09
Здоровье

Гипертония — серьёзное заболевание, требующее комплексного подхода к лечению, включающего не только медикаменты, но и изменения в образе жизни и питании. Британские врачи выделили свёклу как продукт, который может существенно помочь в нормализации артериального давления.

Как свёкла помогает нормализовать артериальное давление
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Свёкла богата пищевыми нитратами, которые в организме превращаются в нитриты, а затем в оксид азота, способствующий расширению кровеносных сосудов и улучшению кровообращения.

Регулярное потребление свёклы и других богатых нитратами продуктов, таких как листовая зелень, фенхель и тыква, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Некоторые люди предпочитают пить свекольные шоты, так как они являются концентрированным источником нитратов.

Свёкла также содержит витамины группы В, важные для профилактики сердечных и нервных заболеваний, а также богата железом, йодом, цинком, калием, магнием, марганцем и медью. Эти компоненты делают свёклу ценным продуктом для поддержания здоровья.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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