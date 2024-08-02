Диетолог раскрыла, какой продукт поможет замедлить старение и сохранить сосуды

Диетолог Кованова: этот продукт замедляет старение и защищает сосуды

Диетолог София Кованова рекомендует включить сливочное масло в рацион для замедления старения и предотвращения закупорки сосудов.

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Она утверждает, что умеренное потребление масла, до 10 г в сутки, способствует выведению из организма избытка холестерина и нормализации липидного обмена, что особенно важно для людей с диабетом и тех, кто желает улучшить состояние кожи и нормализовать секрецию инсулина.

Сливочное масло также богато необходимыми микроэлементами, такими как калий, кальций, фосфор и селен, и полезно для пожилых людей и тех, кто часто травмируется.

Оно обладает желчегонными свойствами, улучшает кроветворение и работу нервной системы, а также может противодействовать образованию атеросклеротических бляшек, что помогает замедлить старение.