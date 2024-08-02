Как спасти кожу после ожога медузы

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Заслуженный врач Шеин: как правильно оказать первую помощь при ожоге медузы

1:02
Здоровье

Если купающегося ужалила медуза, то, в первую очередь, следует удалить с его кожи стрекательные клетки. Об этом рассказал руководитель хирургической службы ДГКБ им. З. А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин.

Заслуженный врач Шеин: как правильно оказать первую помощь при ожоге медузы
Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

По его словам, соскрести стрекательные клетки можно любым предметом, например, тупой стороной лезвия ножа. Ни в коем случае нельзя делать это голыми руками, так как оказывающий помощь тоже получит ожог.

Далее следует промыть поврежденное место водой, лучше морской, и приложить холод. Не помешает принять антигистаминные препараты. Для профилактики инфекции рекомендуется побрызгать на травмированное место водным раствором мирамистина.

Шеин добавил, что категорически запрещается растирать обожжённый участок кожи руками, чесать его, накладывать мазевые повязки, мазать зелёнкой или йодом.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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