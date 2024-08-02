Как спасти кожу после ожога медузы

Заслуженный врач Шеин: как правильно оказать первую помощь при ожоге медузы

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если купающегося ужалила медуза, то, в первую очередь, следует удалить с его кожи стрекательные клетки. Об этом рассказал руководитель хирургической службы ДГКБ им. З. А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин.

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По его словам, соскрести стрекательные клетки можно любым предметом, например, тупой стороной лезвия ножа. Ни в коем случае нельзя делать это голыми руками, так как оказывающий помощь тоже получит ожог.

Далее следует промыть поврежденное место водой, лучше морской, и приложить холод. Не помешает принять антигистаминные препараты. Для профилактики инфекции рекомендуется побрызгать на травмированное место водным раствором мирамистина.

Шеин добавил, что категорически запрещается растирать обожжённый участок кожи руками, чесать его, накладывать мазевые повязки, мазать зелёнкой или йодом.