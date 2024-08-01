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Раскрыты неочевидные причины сильного сердцебиения под утро

Во избежание утренней тахикардии врач посоветовала проветривать спальню

0:59
Здоровье

Многие люди замечают, что просыпаются утром от сильного сердцебиения. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Баранова объяснила в своём Telegram-канале его возможные причины.

Во избежание утренней тахикардии врач посоветовала проветривать спальню
Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

В первую очередь ищите анемию — латентный железодефицит, посоветовала она.

"И это может быть, если вы спите в помещении, которое имеет небольшую площадь, и вы просто банально передозируете там углекислый газ часам к 3-4 утра. Если у вас не открыто окно, замкнутое пространство, то вы просто надышали туда углекислым газом. И вот ваше сердцебиение", — добавила врач.

Она предупредила, что никакой кондиционер в решении этой проблемы не поможет, и спать лучше с открытым всю ночь окном.

В свою очередь военный врач Владимир Хорошев в качестве возможной причины ночных и утренних скачков пульса допустил оставленные на руке смарт-часы.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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