Раскрыты неочевидные причины сильного сердцебиения под утро

Во избежание утренней тахикардии врач посоветовала проветривать спальню

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди замечают, что просыпаются утром от сильного сердцебиения. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Баранова объяснила в своём Telegram-канале его возможные причины.

Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

В первую очередь ищите анемию — латентный железодефицит, посоветовала она.

"И это может быть, если вы спите в помещении, которое имеет небольшую площадь, и вы просто банально передозируете там углекислый газ часам к 3-4 утра. Если у вас не открыто окно, замкнутое пространство, то вы просто надышали туда углекислым газом. И вот ваше сердцебиение", — добавила врач.

Она предупредила, что никакой кондиционер в решении этой проблемы не поможет, и спать лучше с открытым всю ночь окном.

В свою очередь военный врач Владимир Хорошев в качестве возможной причины ночных и утренних скачков пульса допустил оставленные на руке смарт-часы.