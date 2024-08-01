Критические последствия недостатка сна — от болезней сердца до ожирения

В Минздраве назвали три основных последствия недосыпания

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нехватка сна повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 48%, риск ранней смерти — на 30%, предупредил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, руководитель лаборатории поликлинической терапии НМИЦ терапии и профилактической медицины МЗ РФ, кандидат медицинских наук Любовь Дроздова разъяснила озвученные шефом сухие цифры более развёрнуто.

"Во время сна восстанавливаются силы, укрепляется иммунитет, удаляются вредные продукты метаболизма, происходит закрепление в памяти усвоенной информации. Обнаружено, что хорошо высыпающийся человек реже берёт больничные, у него повышается внимание, энергия и творческие способности", — пояснила она aif.ru.

Три основных последствия регулярного недосыпания

Сердечно-сосудистые заболевания

Нарушается гормональный фон, повышается активность симпатической нервной системы, растёт давление и уровень проводников воспаления цитокинов.

Ожирение

Причина — также в гормонах: сдерживающего аппетит лептина становится меньше, а гормона голода грелина — больше. Также повышается выработка гормона стресса кортизола, тоже обостряющего чувство голода.

Расстройства психоэмоционального состояния

Недосыпание нарушает нормальную работу зон мозга, ответственных за принятие решений, память и способность решать задачи разного рода.

Любовь Дроздова дала несколько советов по созданию подходящих для качественного отдыха условий. Прежде всего это кромешная тьма и комфортная температура (16-19 °C) в спальне. Кроме того, исследования показывают, что тяжёлые одеяла помогают быстрее засыпать. Соблюдайте режим дня, не отсыпайтесь в светлое время суток, чтобы ночью не мучиться бессонницей.