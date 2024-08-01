Нехватка сна повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 48%, риск ранней смерти — на 30%, предупредил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, руководитель лаборатории поликлинической терапии НМИЦ терапии и профилактической медицины МЗ РФ, кандидат медицинских наук Любовь Дроздова разъяснила озвученные шефом сухие цифры более развёрнуто.
"Во время сна восстанавливаются силы, укрепляется иммунитет, удаляются вредные продукты метаболизма, происходит закрепление в памяти усвоенной информации. Обнаружено, что хорошо высыпающийся человек реже берёт больничные, у него повышается внимание, энергия и творческие способности", — пояснила она aif.ru.
Нарушается гормональный фон, повышается активность симпатической нервной системы, растёт давление и уровень проводников воспаления цитокинов.
Причина — также в гормонах: сдерживающего аппетит лептина становится меньше, а гормона голода грелина — больше. Также повышается выработка гормона стресса кортизола, тоже обостряющего чувство голода.
Недосыпание нарушает нормальную работу зон мозга, ответственных за принятие решений, память и способность решать задачи разного рода.
Любовь Дроздова дала несколько советов по созданию подходящих для качественного отдыха условий. Прежде всего это кромешная тьма и комфортная температура (16-19 °C) в спальне. Кроме того, исследования показывают, что тяжёлые одеяла помогают быстрее засыпать. Соблюдайте режим дня, не отсыпайтесь в светлое время суток, чтобы ночью не мучиться бессонницей.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.