Дерматолог рассказала, к какому методу удаления родинок сегодня прибегают чаще всего

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Дерматолог Кузнецова: по медицинским показаниям родинки можно удалять даже детям

2:49
Здоровье

Родинки у детей могут быть врождёнными или приобретёнными. Некоторые из них требуют наблюдения врача. Врач-дерматолог Анна Кузнецова рассказала, что характер образований и тактика ведения пациента определяются после осмотра. Применяется дерматоскопия — инструментальное обследование родинок и других образований на коже.

Дерматолог Кузнецова: по медицинским показаниям родинки можно удалять даже детям
Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, CC BY-SA 3.0

Меланома — крайне редкое явление у детей, подчеркнула врач. Но могут встречаться другие виды образований, требующие наблюдения врача, например, невус Шпица — доброкачественное образование кожи, которое иногда стоит удалять.

Самоосмотр родинок рекомендуется проводить не для диагностики, а для информирования врача о динамике новообразований. Внимательный осмотр один раз в несколько месяцев будет уместен, особенно если образование кажется подозрительным, пишет Газета.Ru.

Эстетическая коррекция родинок возможна для пациентов от 18 лет, но по разрешению родителей процедуру можно провести раньше. По медицинским показаниям — в любом возрасте. Если после осмотра есть признаки "нехорошей" родинки, проводится эксцизионная биопсия — удаление на всю толщину кожи с захватом здоровых тканей. Затем проводится гистологическое исследование.

Для удаления "хороших" родинок, не вызывающих подозрений, часто используется лазерное удаление.

"Лазерный луч один из самых малоинвазивных методов. Он послойно выжигает клетки образования и при этом врач чётко контролирует глубину проникновения в дерму. Именно поэтому кожа травмируется минимально, а здоровые ткани не задеваются", — сказала Кузнецова.

Предварительно проводится инъекционная анестезия. Удаление занимает от 10 до 20 минут, затем проводится обязательное гистологическое исследование, добавила специалист.

После удаления возможны небольшое покраснение и отёк в течение первых суток, затем образуется корочка, под которой формируется новая кожа. После её самостоятельного отпадения остаётся нежная розовая кожа, которая со временем уплотняется и становится похожей на окружающую кожу. Иногда могут оставаться едва заметные пятнышки на месте удаления.

Период реабилитации проходит комфортно и безболезненно, позволяя сразу после процедуры отправиться по делам.

Для профилактики рака кожи важно избегать активного солнечного излучения с 11 до 16 часов и использовать солнцезащитные средства с фактором защиты 50+ и защитой от УФ-А и УФ-Б лучей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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