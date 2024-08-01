Колбаса, бекон и хот-доги — прямая дорога к неизбежному маразму

Доктор Каррильо предупредила о на 20% большем риске деменции из-за бекона

Ежедневное употребление колбасы, бекона и других ультраобработанных мясопродуктов значимо увеличивает риск развития деменции, пишет в среду Daily Mail, ознакомившаяся с одним из самых "надёжных" на сегодняшний день исследований.

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Группа учёных из больницы Brigham and Women's Hospital в Бостоне проанализировала пищевые привычки и их последствия более 100 тысяч взрослых американцев.

Установлено, что два ломтика бекона в неделю прибавляют 14% вероятности впасть в маразм или 1,6 года когнитивного старения (ухудшения речи и памяти). А замена хотя бы одной порции переработанного мяса орехами или фасолью — напротив, снижает риск преждевременной деменции на 20%.

Необработанное красное мясо таких рисков не несёт, уточнила главный научный сотрудник Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера доктор Мария Каррильо.

По её мнению, ключевую роль во вреде колбасы и сосисок играют нитраты, которые с лихвой добавляются для сохранения свежести и цвета мясопродуктов. В организме они превращаются в нитрозамины, способные повредить нейроны, а также провоцирующие воспаления в мозге и образование бляшек в сосудах.

Кроме того, в мясе — и переработанном, и свежем — много жиров, усиливающих предрасположенность к атеросклерозу, а в мясопродуктах — натрия, повышающего давление.

Исследование было представлено в среду на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Филадельфии. Аналогичное исследование 2021 года с участием около 500 тысяч человек, опубликованное в Американском журнале клинического питания, дало схожие результаты: шесть ломтиков бекона в день повышает риск деменции на 44%.

Зато пока маразм не наступил, вкус и запах бекона полезны для мозга, утверждает профессор Уго Александре Феррейра из Университета Лиссабона. В общем, сколько учёных — столько и мнений.