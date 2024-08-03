Гепатолог назвала продукты, которые помогают выводить желчь из организма

Врач Васильева: овсянка, свёкла, морковь, соки, кофе выводят желчь из организма

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роль желчи в организме человека трудно переоценить. Она участвует в расщеплении жиров пищи, двигательной активности тонкого кишечника, продукции слизи и гормонов, а также выводит холестерин и билирубин из организма. Об этом напомнила врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог "СМ-Клиника" к. м.н. Наталья Васильева.

Фото: unsplash.com by Brooke Cagle brookecagle, PDM

Для равномерного выделения желчи и предотвращения застоя, воспаления и образования камней в желчном пузыре необходим правильный ритм питания — каждые 5-6 часов. Высокий уровень холестерина также способствует образованию камней в желчном пузыре.

Чтобы улучшить работу желчного пузыря, следует включить в рацион определённые продукты. Продукты из цельных злаков, такие как овсянка, твёрдые сорта пшеницы, гречка и рис, содержат много клетчатки, которая улучшает работу кишечника и стимулирует вывод желчи из организма, а также снижает уровень "плохого" холестерина.

Большинство фруктов и овощей богаты клетчаткой и содержат значительное количество жидкости, что позволяет быстрее насытиться, уменьшить калорийность пищи, улучшить перистальтику кишечника и вывод желчи с калом из организма, пишет Газета.Ru.

Также полезно употреблять свёклу, свежую зелень, болгарский перец, морковь, тыкву, содержащие витамин А, который способствует правильной работе желчного пузыря.

"Желчегонными свойствами обладают также соки, кофе, чистая вода. И надо не забывать о пользе таких специй, как корица, имбирь, орехи, а также мёд", — добавила врач.