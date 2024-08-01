Исследователи открыли лекарство от инсулинозависимости

Исследователи открыли лекарство от инсулинозависимости при диабете

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа исследователей из Кардиффского университета, Королевского колледжа Лондона, Университета Суонси и Университета Калгари сделала важное открытие в области лечения диабета 1-го типа у детей и подростков. Они установили, что препарат устекинумаб, ранее применявшийся для терапии псориаза, показывает высокую эффективность на начальных стадиях развития этого заболевания. Результаты научной работы были опубликованы в авторитетном издании Nature Medicine.

Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Устекинумаб демонстрирует способность поддерживать естественную выработку инсулина организмом при диабете 1-го типа. Это открытие может стать основой для разработки методов лечения диабета без применения инсулина в будущем. Механизм действия препарата заключается в воздействии на специфические иммунные клетки (Th17), провоцирующие развитие инсулинозависимого диабета. Данный факт подтверждает значимость иммунотерапии в предотвращении разрушения инсулин-продуцирующих клеток.

В рамках клинического исследования эффективность устекинумаба была проверена на 72 подростках в возрасте от 12 до 18 лет с недавно диагностированным диабетом 1-го типа. Препарат продемонстрировал способность снижать уровень небольшой группы иммунных клеток в крови, известных как клетки Th17.1, которые играют ключевую роль в разрушении клеток, вырабатывающих инсулин.

Анализ результатов показал, что после 12-месячного курса применения устекинумаба уровни С-пептида (индикатора выработки инсулина организмом) повысились на 49 процентов. Эти данные подтверждают роль клеток Th17 в патогенезе диабета 1-го типа и демонстрируют преимущества использования устекинумаба в терапии этого заболевания.

Исследователи акцентируют внимание на важности раннего начала лечения, до того момента, когда инъекции инсулина становятся жизненно необходимыми. Однако для окончательного подтверждения эффективности и безопасности устекинумаба требуется проведение дополнительных клинических испытаний.