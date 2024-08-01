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Исследователи открыли лекарство от инсулинозависимости

Исследователи открыли лекарство от инсулинозависимости при диабете

2:19
Здоровье

Группа исследователей из Кардиффского университета, Королевского колледжа Лондона, Университета Суонси и Университета Калгари сделала важное открытие в области лечения диабета 1-го типа у детей и подростков. Они установили, что препарат устекинумаб, ранее применявшийся для терапии псориаза, показывает высокую эффективность на начальных стадиях развития этого заболевания. Результаты научной работы были опубликованы в авторитетном издании Nature Medicine.

Исследователи открыли лекарство от инсулинозависимости при диабете
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Устекинумаб демонстрирует способность поддерживать естественную выработку инсулина организмом при диабете 1-го типа. Это открытие может стать основой для разработки методов лечения диабета без применения инсулина в будущем. Механизм действия препарата заключается в воздействии на специфические иммунные клетки (Th17), провоцирующие развитие инсулинозависимого диабета. Данный факт подтверждает значимость иммунотерапии в предотвращении разрушения инсулин-продуцирующих клеток.

В рамках клинического исследования эффективность устекинумаба была проверена на 72 подростках в возрасте от 12 до 18 лет с недавно диагностированным диабетом 1-го типа. Препарат продемонстрировал способность снижать уровень небольшой группы иммунных клеток в крови, известных как клетки Th17.1, которые играют ключевую роль в разрушении клеток, вырабатывающих инсулин.

Анализ результатов показал, что после 12-месячного курса применения устекинумаба уровни С-пептида (индикатора выработки инсулина организмом) повысились на 49 процентов. Эти данные подтверждают роль клеток Th17 в патогенезе диабета 1-го типа и демонстрируют преимущества использования устекинумаба в терапии этого заболевания.

Исследователи акцентируют внимание на важности раннего начала лечения, до того момента, когда инъекции инсулина становятся жизненно необходимыми. Однако для окончательного подтверждения эффективности и безопасности устекинумаба требуется проведение дополнительных клинических испытаний.

Автор Денис Беляков
Денис Беляков — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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