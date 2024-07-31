Исследователи выявили негативные последствия отказа от утреннего приема пищи

Исследователи выявили последствия отказа от утреннего приема пищи для детей

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Университета Англии Раскин (ARU) в Соединенном Королевстве и Университета де лас Америкас в Мексике выявили негативные последствия отказа от утреннего приема пищи для детей. Результаты научной работы, опубликованные в издании BMC Nutrition Journal, свидетельствуют о том, что пропуск завтрака может спровоцировать психологические трудности и проблемы во взрослом возрасте.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

В масштабном исследовании участвовали свыше 150 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет из 42 государств. Ученые обнаружили практически линейную зависимость между регулярностью утреннего приема пищи и уровнем удовлетворенности жизнью: дети, ежедневно завтракающие, демонстрируют наивысшие показатели, в то время как те, кто игнорирует завтрак, отличаются наименьшей удовлетворенностью.

Анализ данных показал, что уровень удовлетворенности жизнью варьируется в разных странах. К примеру, в Португалии дети, регулярно завтракающие, продемонстрировали максимальный уровень удовлетворенности, тогда как в Румынии несовершеннолетние, пренебрегающие утренним приемом пищи, показали наиболее низкие результаты.

Интересно отметить, что даже среди детей, ежедневно завтракающих, наблюдаются различия между странами. Так, английские дети, регулярно употребляющие пищу по утрам, продемонстрировали один из самых низких уровней удовлетворенности жизнью среди всех исследуемых стран, уступив лишь Румынии, Венгрии, Германии и Австрии.

Специалисты подчеркивают, что систематический утренний прием пищи не только снабжает организм необходимой энергией и питательными веществами, но и способствует улучшению когнитивных функций, включая концентрацию внимания и обучаемость.