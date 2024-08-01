Исследователи совершили прорыв создав инновационный гедрогель

Исследователи из Пенсильванского университета совершили значимый прорыв в сфере восстановления тканей хрящей и суставов, создав инновационный гидрогель, способствующий перемещению клеток. Научная работа была представлена в издании Nature Communications.
Новый материал состоит из комбинации гиалуроновой кислоты и желатина — естественных компонентов суставных и соединительных тканей. Такое сочетание наделяет гидрогель свойством биоконтинуальности, формируя в его структуре сложную сеть, предоставляющую клеткам множественные пути миграции между различными точками.
Для оценки эффективности гидрогеля специалисты внедрили в него группы клеток, характерных для соединительной ткани, и проследили за их передвижением. В образцах с наибольшей внутренней площадью скорость перемещения клеток оказалась втрое выше по сравнению с чистым желатином, что подтверждает способность материала ускорять клеточную миграцию.
Испытания гидрогеля проводились на образцах биологических тканей и в экспериментах с использованием животных моделей. Результаты показали значительное ускорение движения клеток. Учитывая, что миграция клеток играет ключевую роль во многих биологических процессах, включая формирование тканей, заживление ран и регенерацию, данный гидрогель может существенно ускорить восстановление таких структур, как мениски и связки.
В перспективе гидрогель может найти применение в изучении различных заболеваний. Например, его можно использовать в качестве платформы для более глубокого понимания механизмов движения раковых клеток. Воздействие на перемещение злокачественных клеток может привести к разработке методов лечения, направленных на замедление процесса метастазирования.
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