Учёные разработали технологию отпугивания малярийных комаров при помощи кожных микробов

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PNAS Nexus: модифицированные бактерии кожи уменьшили частоту укусов комаров на 64%

1:19
Здоровье

Учёные из Калифорнийского и Стэнфордского университетов создали генетически модифицированные бактерии, отпугивающие комаров. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале PNAS Nexus.

PNAS Nexus: модифицированные бактерии кожи уменьшили частоту укусов комаров на 64%
Фото: commons.wikimedia.org

Комары переносят множество опасных заболеваний, таких как малярия, лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, жёлтая лихорадка и вирус Зика. Самки комаров находят цель по запахам, исходящим от кожных микробов.

Исследователи модифицировали бактерии Staphylococcus epidermidis и Corynebacterium amycolatum, обитающие на человеческой коже, чтобы они производили значительно меньше молочной кислоты, привлекающей комаров.

В лабораторных испытаниях выяснилось, что модифицированные S. epidermidis привлекают на 50% меньше комаров видов Aedes aegypti и Anopheles gambiae.

Тесты на мышах показали ещё большую эффективность: обработанные модифицированными бактериями грызуны снижали частоту укусов комаров на 64,4%, причём эффект сохранялся в течение 11 дней.

Учёные уверены, что их открытие может привести к созданию натурального и долговременного средства защиты от комаров.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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PNAS Nexus: модифицированные бактерии кожи уменьшили частоту укусов комаров на 64%
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