Учёные разработали технологию отпугивания малярийных комаров при помощи кожных микробов

PNAS Nexus: модифицированные бактерии кожи уменьшили частоту укусов комаров на 64%

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Калифорнийского и Стэнфордского университетов создали генетически модифицированные бактерии, отпугивающие комаров. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале PNAS Nexus.

Фото: commons.wikimedia.org

Комары переносят множество опасных заболеваний, таких как малярия, лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, жёлтая лихорадка и вирус Зика. Самки комаров находят цель по запахам, исходящим от кожных микробов.

Исследователи модифицировали бактерии Staphylococcus epidermidis и Corynebacterium amycolatum, обитающие на человеческой коже, чтобы они производили значительно меньше молочной кислоты, привлекающей комаров.

В лабораторных испытаниях выяснилось, что модифицированные S. epidermidis привлекают на 50% меньше комаров видов Aedes aegypti и Anopheles gambiae.

Тесты на мышах показали ещё большую эффективность: обработанные модифицированными бактериями грызуны снижали частоту укусов комаров на 64,4%, причём эффект сохранялся в течение 11 дней.

Учёные уверены, что их открытие может привести к созданию натурального и долговременного средства защиты от комаров.