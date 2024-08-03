Можно ли есть мороженое при похудении

Врач Залетова: при похудении можно есть мороженое

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Татьяна Залетова, врач-диетолог и заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии, сообщила в беседе с kp. ru, что мороженое не обязательно исключать из рациона питания при похудении.

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"Но нужно понимать, что сливочное мороженое, и уж тем более пломбир (еще более жирный), — это достаточно высококалорийные продукты. Порция сливочного мороженого в 100 гр. вам даст где-то 180 кКл. Пломбир — 230-240 кКл. Дальше многое зависит от состава и добавленных ингредиентов", — уточнила специалист.

Однако, по её словам, необходимо учитывать, что мороженое содержит сахар, поэтому в день его употребления стоит отказаться от других сладостей. Кроме того, различные наполнители, глазурь и орехи могут значительно увеличить калорийность мороженого.