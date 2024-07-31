Китайцы победили храп: представили умную подушку Hooti AI, которая избавит от храпа

Китайские разработчики создали подушку для борьбы с храпом

Храп сам по себе не является болезнью, но может быть признаком опасного состояния — синдрома обструктивного апноэ сна. Часто пациенты не знают об этом, пока не столкнутся с серьёзными проблемами.

Фото: Openverse by adamdachis, CC BY 2.0

Однако даже у тех, кто не страдает апноэ, храп может существенно ухудшать качество жизни и отношения с близкими.

Китайские разработчики нашли инновационное решение для борьбы с храпом — создали умную подушку Hooti AI.

Чудо-подушка оснащена специальными датчиками, которые обнаруживают храп и активируют мягкие вибромоторы. Эти вибрации помогают спящему человеку изменить положение головы и избавиться от храпа.

Если нет проблем с храпом, то эта подушка может использоваться как обычный массажёр. Стоимость этого инновационного устройства составляет примерно 17 тысяч рублей.