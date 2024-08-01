Сладкие напитки повышают риск сахарного диабета у беременных на 38% — исследование

Пить сладкие напитки во время беременности — вредить здоровью матери и ребенка

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Шанхайского университета выяснили, что частое употребление сладких напитков во время беременности увеличивает риск возникновения у матери гестационного сахарного диабета, преэклампсии, ранних родов и врожденных аномалий у плода.

Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, CC BY-SA 2.0

В исследовании участвовали 4824 беременных женщины, 82% из которых были моложе 35 лет. Исследователи опросили женщин о их рационе, в частности о количестве и типе напитков, которые они употребляют.

Учёные разделили напитки на разные группы: чистые фруктовые соки, газированные напитки, напитки, в основе которых был растительный белок, напитки, содержащие сок, подслащённые молочные напитки, сладкий чай и напитки с молочнокислыми бактериями.

Учёные наблюдали за испытуемыми со дня проведения опроса и до истечения года после окончания беременности.

В итоге, было обнаружено, что у женщин, которые употребляли напитки с натуральным сахаром до 3 раз в неделю, риск гестационного сахарного диабета был на 38% выше, а гестационной гипертензии — на 64%.

Также удалось выяснить, что злоупотребление сладкими напитками повышало риск появления преэклампсии, ранних родов и врождённых аномалий у детей, сообщает Nutrients.