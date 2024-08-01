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Сладкие напитки повышают риск сахарного диабета у беременных на 38% — исследование

Пить сладкие напитки во время беременности — вредить здоровью матери и ребенка

1:29
Здоровье

Учёные из Шанхайского университета выяснили, что частое употребление сладких напитков во время беременности увеличивает риск возникновения у матери гестационного сахарного диабета, преэклампсии, ранних родов и врожденных аномалий у плода.

Пить сладкие напитки во время беременности — вредить здоровью матери и ребенка
Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, CC BY-SA 2.0

В исследовании участвовали 4824 беременных женщины, 82% из которых были моложе 35 лет. Исследователи опросили женщин о их рационе, в частности о количестве и типе напитков, которые они употребляют.

Учёные разделили напитки на разные группы: чистые фруктовые соки, газированные напитки, напитки, в основе которых был растительный белок, напитки, содержащие сок, подслащённые молочные напитки, сладкий чай и напитки с молочнокислыми бактериями.

Учёные наблюдали за испытуемыми со дня проведения опроса и до истечения года после окончания беременности.

В итоге, было обнаружено, что у женщин, которые употребляли напитки с натуральным сахаром до 3 раз в неделю, риск гестационного сахарного диабета был на 38% выше, а гестационной гипертензии — на 64%.

Также удалось выяснить, что злоупотребление сладкими напитками повышало риск появления преэклампсии, ранних родов и врождённых аномалий у детей, сообщает Nutrients.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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