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На Сахалине впервые были проведены операции по замене клапанов сердца

На Сахалине двум пациентам впервые проведены операции по замене сердечных клапанов

1:25
Здоровье

На Сахалине в областной клинической больнице впервые были проведены две операции по замене сердечных клапанов с помощью миниинвазивной эндоваскулярной методики. Об этом сообщили представители регионального правительства.

На Сахалине двум пациентам впервые проведены операции по замене сердечных клапанов
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam

Из-за возраста, состояния здоровья и наличия хронических заболеваний пациентов невозможно было прооперировать традиционным открытым способом, а транспортировка в кардиоцентр на материке была также невозможна. В связи с этим врачи решили использовать новый для Сахалина метод, при котором через прокол в бедренной артерии под контролем при помощи рентгена в сердце устанавливаются металлические протезы с биологическими створками.

"На Сахалин прибыла команда во главе с ведущим рентгенэндоваскулярным хирургом Игорем Качановым. Наша больница поддерживает тесные связи со всеми федеральными клиниками. Благодаря такому взаимодействию мы имеем возможность внедрять самые передовые технологии", — сообщил главный врач областной больницы Владимир Розумейко.

В проведении операций участвовали специалисты научного центра имени Мечникова из Санкт-Петербурга. После операций пациенты отметили значительное улучшение своего состояния и уже были выписаны из клиники для дальнейшего амбулаторного лечения и наблюдения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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