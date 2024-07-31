На Сахалине впервые были проведены операции по замене клапанов сердца

На Сахалине двум пациентам впервые проведены операции по замене сердечных клапанов

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На Сахалине в областной клинической больнице впервые были проведены две операции по замене сердечных клапанов с помощью миниинвазивной эндоваскулярной методики. Об этом сообщили представители регионального правительства.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam

Из-за возраста, состояния здоровья и наличия хронических заболеваний пациентов невозможно было прооперировать традиционным открытым способом, а транспортировка в кардиоцентр на материке была также невозможна. В связи с этим врачи решили использовать новый для Сахалина метод, при котором через прокол в бедренной артерии под контролем при помощи рентгена в сердце устанавливаются металлические протезы с биологическими створками.

"На Сахалин прибыла команда во главе с ведущим рентгенэндоваскулярным хирургом Игорем Качановым. Наша больница поддерживает тесные связи со всеми федеральными клиниками. Благодаря такому взаимодействию мы имеем возможность внедрять самые передовые технологии", — сообщил главный врач областной больницы Владимир Розумейко.

В проведении операций участвовали специалисты научного центра имени Мечникова из Санкт-Петербурга. После операций пациенты отметили значительное улучшение своего состояния и уже были выписаны из клиники для дальнейшего амбулаторного лечения и наблюдения.