Оценить последствия курения электронных сигарет можно будет лишь через 10 лет - эксперт-онколог

Не рак, но тоже ничего хорошего: онколог о курении электронных сигарет

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко" и кандидат медицинских наук Андрей Пылев заявил, что несмотря на то, что прямой связи между употреблением электронных сигарет и риском развития рака пока нет, существует риск появления других серьёзных заболеваний из-за этой пагубной привычки.

Фото: flickr.com by Сара Джонсон, CC BY 2.0

По его мнению, реально оценить последствия курения электронных сигарет можно будет лет через 10.

"По вейпам данных чуть больше, исследований чуть больше, и они говорят о том, что достоверно употребление данных устройств ухудшает здоровье, вызывает риски развития различных заболеваний лёгких и интерстициального поражения лёгких. Даже, может быть, онкологическая ситуация в меньшей степени", — сообщил Пылев.

Он считает, что в обозримом будущем электронные сигареты станут одним из факторов, которые приводят к возникновению рака, а употребление вейпов — к увеличению иных опухолевых поражений, сообщает NewsInfo.Ru.