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Оценить последствия курения электронных сигарет можно будет лишь через 10 лет - эксперт-онколог

Не рак, но тоже ничего хорошего: онколог о курении электронных сигарет

1:04
Здоровье

Онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко" и кандидат медицинских наук Андрей Пылев заявил, что несмотря на то, что прямой связи между употреблением электронных сигарет и риском развития рака пока нет, существует риск появления других серьёзных заболеваний из-за этой пагубной привычки.

Не рак, но тоже ничего хорошего: онколог о курении электронных сигарет
Фото: flickr.com by Сара Джонсон, CC BY 2.0

По его мнению, реально оценить последствия курения электронных сигарет можно будет лет через 10.

"По вейпам данных чуть больше, исследований чуть больше, и они говорят о том, что достоверно употребление данных устройств ухудшает здоровье, вызывает риски развития различных заболеваний лёгких и интерстициального поражения лёгких. Даже, может быть, онкологическая ситуация в меньшей степени", — сообщил Пылев.

Он считает, что в обозримом будущем электронные сигареты станут одним из факторов, которые приводят к возникновению рака, а употребление вейпов — к увеличению иных опухолевых поражений, сообщает NewsInfo.Ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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