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Онколог: необъяснимая боль в спине может указывать на рак

Врач Нортон: боль в спине может быть одним из признаков рака

1:14
Здоровье

Онкологические заболевания на ранних стадиях могут сопровождаться некоторыми необычными симптомами, включая боль в спине, сообщила онколог и гематолог Мэрилин Нортон.

Врач Нортон: боль в спине может быть одним из признаков рака
Фото: wikimedia.org by Beat Ruest, CC BY 4.0

"Боль в спине — это не тот симптом, который мы обычно видим до того, как кому-то ставят диагноз рака", — сообщает The Mirror.

Она отметила, что врачи часто не связывают жалобы пациентов на боль в спине с признаками рака, и сами пациенты нередко не обращают внимания на этот симптом, считая его своим обычным состоянием.

Нортон посоветовала пациентам всегда сообщать врачу о наличии такой проблемы, особенно если боль усиливается.

Кроме того, она упомянула о типах онкологических заболеваний, которые могут вызывать боль в спине, включая опухоли матки, почек, простаты, яичек, лёгких и молочной железы, а также спинного мозга.

По словам специалиста, если вместе с болью в спине возникают такие симптомы, как кашель, боль в груди, одышка, кровотечение, необъяснимая потеря веса, боли в животе и чувство усталости, необходимо незамедлительно обратиться к терапевту.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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