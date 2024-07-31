Онколог: необъяснимая боль в спине может указывать на рак

Врач Нортон: боль в спине может быть одним из признаков рака

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкологические заболевания на ранних стадиях могут сопровождаться некоторыми необычными симптомами, включая боль в спине, сообщила онколог и гематолог Мэрилин Нортон.

Фото: wikimedia.org by Beat Ruest, CC BY 4.0

"Боль в спине — это не тот симптом, который мы обычно видим до того, как кому-то ставят диагноз рака", — сообщает The Mirror.

Она отметила, что врачи часто не связывают жалобы пациентов на боль в спине с признаками рака, и сами пациенты нередко не обращают внимания на этот симптом, считая его своим обычным состоянием.

Нортон посоветовала пациентам всегда сообщать врачу о наличии такой проблемы, особенно если боль усиливается.

Кроме того, она упомянула о типах онкологических заболеваний, которые могут вызывать боль в спине, включая опухоли матки, почек, простаты, яичек, лёгких и молочной железы, а также спинного мозга.

По словам специалиста, если вместе с болью в спине возникают такие симптомы, как кашель, боль в груди, одышка, кровотечение, необъяснимая потеря веса, боли в животе и чувство усталости, необходимо незамедлительно обратиться к терапевту.