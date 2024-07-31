Головная боль — тревожный симптом: как не пропустить рак мозга

При раке мозга всегда болит голова — предупреждение онколога

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головные боли могут быть одним из первых симптомов рака головного мозга, как предупредил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. В интервью для NEWS.ru онколог отметил, что у пациента могут также возникать нарушения координации, зрения и слуха.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Специалист объяснил, что при развитии опухоли у человека часто наблюдаются проблемы с координацией — это один из первых симптомов. Кроме того, нарушения зрения и слуха также могут указывать на наличие опухоли в головном мозге. Головные боли и головокружения также являются характерными проявлениями при опухолях в этой области, добавил врач.

По словам Евгения Черемушкина, это явные и ранние признаки онкологии. Он порекомендовал при любых подозрениях на заболевание пройти МРТ головного мозга. Врач также подчеркнул, что симптомы зависят от расположения опухоли в мозге.

"При любом подозрении и наблюдениях невролога необходимо делать МРТ головного мозга", — резюмировал специалист.