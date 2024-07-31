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Головная боль — тревожный симптом: как не пропустить рак мозга

При раке мозга всегда болит голова — предупреждение онколога

1:10
Здоровье

Головные боли могут быть одним из первых симптомов рака головного мозга, как предупредил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. В интервью для NEWS.ru онколог отметил, что у пациента могут также возникать нарушения координации, зрения и слуха.

При раке мозга всегда болит голова — предупреждение онколога
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Специалист объяснил, что при развитии опухоли у человека часто наблюдаются проблемы с координацией — это один из первых симптомов. Кроме того, нарушения зрения и слуха также могут указывать на наличие опухоли в головном мозге. Головные боли и головокружения также являются характерными проявлениями при опухолях в этой области, добавил врач.

По словам Евгения Черемушкина, это явные и ранние признаки онкологии. Он порекомендовал при любых подозрениях на заболевание пройти МРТ головного мозга. Врач также подчеркнул, что симптомы зависят от расположения опухоли в мозге.

"При любом подозрении и наблюдениях невролога необходимо делать МРТ головного мозга", — резюмировал специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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