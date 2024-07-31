Головная боль — тревожный симптом: как не пропустить рак мозга

Головные боли могут быть одним из первых симптомов рака головного мозга, как предупредил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. В интервью для NEWS.ru онколог отметил, что у пациента могут также возникать нарушения координации, зрения и слуха.
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Специалист объяснил, что при развитии опухоли у человека часто наблюдаются проблемы с координацией — это один из первых симптомов. Кроме того, нарушения зрения и слуха также могут указывать на наличие опухоли в головном мозге. Головные боли и головокружения также являются характерными проявлениями при опухолях в этой области, добавил врач.
По словам Евгения Черемушкина, это явные и ранние признаки онкологии. Он порекомендовал при любых подозрениях на заболевание пройти МРТ головного мозга. Врач также подчеркнул, что симптомы зависят от расположения опухоли в мозге.
"При любом подозрении и наблюдениях невролога необходимо делать МРТ головного мозга", — резюмировал специалист.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы