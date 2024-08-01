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Почему опасна чрезмерно горячая еда

Врач Зарубина: потребление слишком горячей пищи может спровоцировать болезни ЖКТ

1:26
Здоровье

Гастроэнтеролог Евгения Зарубина предупредила, что употребление чрезмерно горячей пищи способно вызвать патологические процессы в желудочно-кишечном тракте. Врач подробно рассказала о негативных последствиях, связанных с предпочтением очень горячих блюд, сообщает Газета.Ru.

Врач Зарубина: потребление слишком горячей пищи может спровоцировать болезни ЖКТ
Фото: Wikipedia by Nadimtk, CC BY-SA 4.0

Зарубина отметила, что в первую очередь страдают ротовая полость, вкусовые рецепторы и терморецепторы на языке при употреблении такой пищи. По её словам, регулярное термическое воздействие на рецепторы языка может снизить их чувствительность. Кроме того, высокая температура пищи приводит к гибели клеток эпителия, что может стать причиной ожогов пищевода и желудка.

Врач пояснила, что ожоги пищевода и желудка могут вызвать дискомфорт при глотании, боли в области пищевода и желудка, а также формирование рубцов в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, что потребует продолжительного лечения и восстановления. Также слишком горячая пища может усугубить хронические заболевания пищевода и желудка. Гастроэнтеролог рекомендует употреблять пищу при температуре около 40-42 градусов.

"Это чуть выше температуры внутренних органов, при ней лучше всего работает ферментная система", — резюмировала гастроэнтеролог.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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