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Учёный объяснил, какое облучение опаснее — от рентгена, КТ или МРТ

Физик Никитин назвал безопасную дозу облучения от КТ

1:48
Здоровье

МРТ абсолютно безопасна с точки зрения облучения, а рентген и КТ дают ощутимую дозу радиации. Подробнее об этом рассказал доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ кандидат физико-математических наук Владислав Никитин.

Физик Никитин назвал безопасную дозу облучения от КТ
Фото: National Cancer Institute by Unknown photographer, PDM

"Доза ионизирующего облучения при рентгене зависит от области исследования. Например, грудная клетка поглощает около 0,1 мЗв. Стоматологический рентген — около 0,005 мЗв, а снимок конечностей — 0,001 мЗв. Максимальная доза облучения, как правило, не превышает 1 мЗв за одну процедуру. При снимке КТ головы доза составляет около 2 мЗв, грудной клетки — 7 мЗв, брюшной полости — 10 мЗв. Максимально пациент может получить 20-30 мЗв за время комплексного исследования, но это редкость", — уточнил он.

Международная комиссия по радиационной защите ICRP ограничивает дозу облучения, связанную с медицинскими обследованиями, 100 миллизивертами в год. Её превышение создаёт значительные риски для здоровья, а если человек получит свыше 500 мЗв, не исключено лучевое поражение.

Несложно подсчитать, что для этого нужно сделать около 1000 рентгеновских снимков. Но важна ещё и периодичность, и если устраивать рентгеновские "фотосессии", то уже 15-я подряд КТ грудной клетки может стать роковой. Поэтому не нужно без лишней надобности злоупотреблять этим методом исследования.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Дроздова Ирина
Проводит рентгенологические обследования в пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, отоларингологии, неврологии, травматологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии маммологии, хирургии
Специалист Шумейко Юлия
Проводит рентгенографию легких, костей носа, черепа, позвоночника, ребер, грудины, ключицы, костей таза, костей конечностей, всех суставов, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, все рентгенологические исследования, используемые в оториноларингологии, цистографию, внутривенную урографию, гистеросальпингографию.
Специалист Колхидова Алина
Проводит рентгенологические обследования в пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, отоларингологии, неврологии, травматологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии маммологии, хирургии
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