Врач рассказал, как оказать первую помощь при внезапном приступе тахикардии

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Врач Кондрахин: задержка дыхания поможет в борьбе с приступом тахикардии

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Здоровье

Внезапный приступ тахикардии может указывать на наличие серьёзного заболевания, как сообщил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в интервью "Вечерней Москве".

Врач Кондрахин: задержка дыхания поможет в борьбе с приступом тахикардии
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

Врач подчеркнул, что тахикардия может возникать по различным причинам. Наиболее распространённой из них является испуг. Однако иногда могут случаться неожиданные приступы, когда сердце буквально "вырвается" из груди, в таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту.

"Это может быть очень опасно для здоровья, если пульс превышает отметку 100 ударов в минуту", — отметил специалист.

Существует несколько простых способов, чтобы успокоить сердечный ритм. Прежде всего, следует глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Также полезно приложить лёд к лицу, умыться холодной водой или сильно надавить на глазные яблоки.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
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