Врач рассказал, как оказать первую помощь при внезапном приступе тахикардии

Врач Кондрахин: задержка дыхания поможет в борьбе с приступом тахикардии

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Внезапный приступ тахикардии может указывать на наличие серьёзного заболевания, как сообщил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в интервью "Вечерней Москве".

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Врач подчеркнул, что тахикардия может возникать по различным причинам. Наиболее распространённой из них является испуг. Однако иногда могут случаться неожиданные приступы, когда сердце буквально "вырвается" из груди, в таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту.

"Это может быть очень опасно для здоровья, если пульс превышает отметку 100 ударов в минуту", — отметил специалист.

Существует несколько простых способов, чтобы успокоить сердечный ритм. Прежде всего, следует глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Также полезно приложить лёд к лицу, умыться холодной водой или сильно надавить на глазные яблоки.