Постоянное сидение в соцсетях приводит к снижению памяти - эксперт

От частого просмотра соцсетей люди тупеют - психофизиолог Третьякова

Привычка часто проверять социальные сети может негативно сказаться на когнитивных способностях, как заявила психофизиолог, кандидат химических наук, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ и старший преподаватель кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Вера Третьякова, сообщает Газета.Ru.

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По словам специалиста, постоянный поток информации из социальных сетей может вызвать перегрузку и ухудшение памяти. Со временем это может привести к тому, что человек потеряет способность долго фокусироваться на одной задаче и глубоко размышлять.

"Такой тип мышления и советующие ему паттерны активации мозга могут стать автоматическими и привести к трудностям с выполнением задач, требующих длительной концентрации", — отметила специалист.

Третьякова рекомендует найти более интересные занятия, чтобы уменьшить желание постоянно просматривать ленты в популярных социальных сетях. Также она советует отключить ненужные уведомления на телефоне и регулярно проводить "цифровой детокс".