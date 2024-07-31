Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сочное мясо по-французски
Дрожи, Европа: российские туристы вновь едут в страны ЕС
Преимущества использования несмываемого кондиционера
Петербургские ученые представили новый метод идентификации дипфейков
Дизайнеры рассказали, какие ошибки допускаются при выборе штор
Врач Зарубина: потребление слишком горячей пищи может спровоцировать болезни ЖКТ
Екатерина и Александр Стриженовы порадовались победе "Спартака"
Водители старше 80 лет должны будут пройти повторную медкомиссию
Популярный салат "Цезарь" может стать источником сальмонеллёза и отравления
Названы неожиданные свойства сметаны

Учёный Куликов: сметана способна улучшать работу мозга и памяти

1:25
Здоровье

Специалисты обратили внимание россиян на необычные свойства распространённого молочнокислого продукта, который не только является эффективным пробиотиком, но и способствует улучшению памяти. Речь идёт о сметане, как рассказал Дмитрий Куликов, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза в Университете РОСБИОТЕХ, как сообщает Газета.Ru.

По словам эксперта, сметана содержит витамин В4 (холин), положительно влияющий на когнитивные функции. Кроме того, молочные жиры, входящие в состав продукта, способны усилить вкусовые качества различных блюд и стимулировать аппетит, в том числе, у детей-малоежек.

"Высокое содержание молочного жира способствует не только повышению аппетита и улучшению настроения, но и усвоению жирорастворимых витаминов, содержащихся в других продуктах. Например, бета-каротина из моркови и других овощей и фруктов, а также витамина Е и аскорбиновой кислоты, вторично влияет на усвоение железа из тех же растительных продуктов", — пояснил специалист.

Куликов также отметил, что рекомендуемая суточная норма потребления сметаны жирностью 15-20% составляет не более двух-трёх столовых ложек на человека. Это считается оптимальным количеством для получения пользы от продукта.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Зеленский вдруг резко захотел референдумов по территории Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Последние материалы
Сочное мясо по-французски
Дрожи, Европа: российские туристы вновь едут в страны ЕС
Преимущества использования несмываемого кондиционера
Петербургские ученые представили новый метод идентификации дипфейков
Дизайнеры рассказали, какие ошибки допускаются при выборе штор
Врач Зарубина: потребление слишком горячей пищи может спровоцировать болезни ЖКТ
Екатерина и Александр Стриженовы порадовались победе "Спартака"
Водители старше 80 лет должны будут пройти повторную медкомиссию
Популярный салат "Цезарь" может стать источником сальмонеллёза и отравления
Невестка Светланы Светличной поделилась информацией о состоянии 84-летней звезды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников