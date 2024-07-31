Названы неожиданные свойства сметаны

Учёный Куликов: сметана способна улучшать работу мозга и памяти

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты обратили внимание россиян на необычные свойства распространённого молочнокислого продукта, который не только является эффективным пробиотиком, но и способствует улучшению памяти. Речь идёт о сметане, как рассказал Дмитрий Куликов, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза в Университете РОСБИОТЕХ, как сообщает Газета.Ru.

По словам эксперта, сметана содержит витамин В4 (холин), положительно влияющий на когнитивные функции. Кроме того, молочные жиры, входящие в состав продукта, способны усилить вкусовые качества различных блюд и стимулировать аппетит, в том числе, у детей-малоежек.

"Высокое содержание молочного жира способствует не только повышению аппетита и улучшению настроения, но и усвоению жирорастворимых витаминов, содержащихся в других продуктах. Например, бета-каротина из моркови и других овощей и фруктов, а также витамина Е и аскорбиновой кислоты, вторично влияет на усвоение железа из тех же растительных продуктов", — пояснил специалист.

Куликов также отметил, что рекомендуемая суточная норма потребления сметаны жирностью 15-20% составляет не более двух-трёх столовых ложек на человека. Это считается оптимальным количеством для получения пользы от продукта.