Росстат зафиксировал прирост доли граждан с избыточным весом

Росстат: численность россиян с лишним весом выросла до 62,6% за пять лет

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По данным Росстата, в России наблюдается рост числа людей с избыточным весом. За последние пять лет доля россиян с избыточным весом увеличилась с 61,7% до 62,6%. Это означает, что более половины взрослого населения страны (старше 19 лет) столкнулось с проблемой лишнего веса.

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), CC BY-SA 3.0

Исследование показало, что доля людей с нормальным весом снизилась с 36,3% до 35,7%. В то же время, количество людей с предожирением увеличилось с 40,1% до 43,9%. Однако наблюдается снижение числа людей с ожирением первой, второй и третьей степени.

Интересно отметить, что мужчины сталкиваются с проблемой лишнего веса в большей степени, чем женщины. Доля мужчин с нормальным весом упала с 34% до 30,9%, а число мужчин с предожирением возросло с 46,9% до 52,4%. Среди женщин наблюдается увеличение доли тех, кто имеет нормальный вес, но также и рост числа женщин с предожирением.

В целом, данные Росстата свидетельствуют о том, что проблема лишнего веса в России остаётся актуальной и требует внимания со стороны общества и органов здравоохранения.