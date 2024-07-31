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5 видов богатых кальцием орехов: укрепляем кости без аптечных препаратов

Орехи содержат солидный перечень жизненно важных элементов, в том числе кальций

1:24
Здоровье

С возрастом организму требуется больше кальция для укрепления костей. Существует немало минерально-витаминных комплексов для восполнения кальция в организме, но также можно получить его из продуктов. Отличным выбором могут стать орехи.

Орехи содержат солидный перечень жизненно важных элементов, в том числе кальций
Фото: pxhere.com by piviso.com, CC0

1. Фисташки — это не только вкусный перекус, но и источник кальция. В одной чашке фисташек содержится 132 мг кальция. Они также легко усваиваются и содержат много полезных для организма элементов.

2. Кешью — это орех с высоким содержанием белка, витаминов, минералов и полезных жиров. В 100 граммах кешью содержится примерно 37 мг кальция.

3. Грецкие орехи — важный источник питательных веществ. Они содержат 98 мг кальция на 100 грамм продукта. Кроме того, в них много калия и магния, которых немного в других продуктах.

4. Фундук содержит около 114 мг кальция на 100 грамм. Он также является важным источником растительного белка, омега-3 жирных кислот и антиоксидантов.

5. Миндаль — рекордсмен по количеству кальция среди всех орехов. В 100 граммах миндаля содержится 264 мг кальция.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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