Врач предостерегла от снижения веса при помощи "чудо-инъекций" от диабета

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Диетолог Поленова: похудение с помощью инъекций грозит побочными эффектами

1:57
Здоровье

Препараты для лечения диабета набирают популярность в качестве средства для похудения. Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Наталья Поленова рассказала РИА "ФедералПресс" о том, как эти препараты влияют на организм и о потенциальных рисках, связанных с их применением.

Диетолог Поленова: похудение с помощью инъекций грозит побочными эффектами
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

Наиболее часто пациентам с ожирением назначают блокатор жиров в кишечнике "Орлистат" ("Ксеникал"). Однако, по мнению специалиста, этот препарат имеет среднюю эффективность и множество побочных эффектов, а его использование ограничено.

Другой популярный, но потенциально опасный препарат — "Сибутрамин" ("Редуксин"), который ускоряет метаболизм, повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что может спровоцировать инфаркт и инсульт.

"Симаглутид", используемый для лечения диабета второго типа, помогает уменьшить вес за счет снижения аппетита и замедления прохождения пищи через желудок, что приводит к длительному чувству сытости. Однако, по словам эксперта, использование этого препарата может вызвать неприятные симптомы, такие как тошнота и вздутие живота, а также увеличить риск панкреатита и рака щитовидной железы.

Несмотря на эти риски, "Симаглутид" показывает положительное влияние на сердечно-сосудистые заболевания, снижая риск инфаркта и инсульта у пациентов с диабетом второго типа. Специалист подчёркивает, что применение таких препаратов должно быть обосновано врачом, особенно в случаях незначительного избытка массы тела.

Некоторые знаменитости, такие как Илон Маск и Адель, подозреваются в использовании "Симаглутида" для похудения. Диетолог считает, что такие решения должны приниматься на основе медицинских показаний, а не по аналогии с известными личностями.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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