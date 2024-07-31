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Опровергнут миф о пользе обязательного завтрака

Эндокринолог Калошина назвала аппетит основным критерием решения о приёме пищи

1:49
Здоровье

Нет никакой необходимости принимать пищу сразу после пробуждения, как советуют многочисленные сомнительные источники. Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина развеяла вредный миф о пользе обязательного завтрака.

Эндокринолог Калошина назвала аппетит основным критерием решения о приёме пищи
Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

"На самом деле лучший критерий для времени первого приёма пищи — это наличие аппетита", — объяснила она интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

"Не стоит впихивать в себя так называемую обязательную порцию еды. Завтракать можно и нужно тогда, когда хочется. Нет ничего страшного, если вы решите поесть не сразу после пробуждения, а через пару часов или ближе к обеду, когда вам этого действительно захочется", — пояснила врач.

Она перечислила продукты, которые лучше выбрать для завтрака.

"Лучше всего начинать день со стакана питьевой воды комнатной температуры, а через 20-30 минут порадовать организм блюдом, включающим в первую очередь белки: яйца, творог, бобовые, рыба. Углеводы — то есть каши, причём не быстрого приготовления, цельнозерновой хлеб. И, наконец, полезные жиры: например, сливочное масло", — посоветовала собеседница издания.

А от фруктовых соков или кофе с сахаром натощак лучше отказаться.

"Так вы получите порцию глюкозы, которая даст недолгое чувство насыщения и аукнется избыточным весом. И забудьте о хлопьях, колечках и хрустящих шариках, в составе которых в избытке сахар и мука. После такого завтрака вас вскоре потянет на перекусы, что также не лучшим образом скажется на фигуре", — заключила специалист.

Ранее был опровергнут миф об обязательной норме воды два литра в сутки.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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