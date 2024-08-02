Нутрициолог рассказала, какие арбузы категорически нельзя покупать у частных продавцов

Нутрициолог Вишнякова не советует покупать разрезанные арбузы у частников

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Принято считать, что треснувшие арбузы обладают самым сладким вкусом. Однако это не соответствует действительности, утверждает нутрициолог Виктория Вишнякова.

Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han, PDM

Она объясняет, что арбузы не становятся слаще от трещин, а трещины возникают из-за ударов. Если арбуз вскрыт, существует вероятность попадания в него микроорганизмов. Поэтому не рекомендуется покупать такие плоды.

Виктория Вишнякова также предупреждает о рисках покупки арбузов в несанкционированных торговых точках и у частных продавцов, которые продают уже нарезанные арбузы. В таких случаях невозможно узнать точную дату нарезки и условия хранения продукта.

"Мы не знаем, как этот арбуз резали, какими руками, где был этот нож и в каких санитарных условиях находится стол для нарезки. Если и покупать в палатках, то лишь цельные арбузы", — сказала специалист в разговоре с "Едим Дома".

Если всё же приходится покупать нарезанный арбуз, следует выбирать целые плоды и следить за соблюдением санитарных норм при нарезке.