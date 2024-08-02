Названы четыре способа, которые помогают привыкнуть к жаркой погоде

Medicalxpress: привыкнуть к жаре помогают горячие ванны и умеренные физнагрузки

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аномально высокая температура может стать серьёзным испытанием для организма, вызывая сонливость, снижение аппетита и проблемы с сердцем и почками. С возрастом переносить жару становится сложнее из-за ухудшения способности тела рассеивать тепло. Однако организм может адаптироваться к высоким температурам.

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Эксперты назвали четыре способа, которые помогают адаптироваться к жаркой погоде.

Как сообщает издание Medicalxpress, учёные провели исследования, в ходе которых выяснили, что адаптация к жаре возможна благодаря горячим ваннам (не менее семи процедур) и умеренным физическим нагрузкам в течение 1,5 часов. Ещё один способ приспособиться к жаркому климату — посещение сауны. В эксперименте участвовали пожилые люди с заболеваниями сердца, и через некоторое время у них началось повышенное потоотделение, что свидетельствует об успешной акклиматизации. Для адаптации к жаре в домашних условиях рекомендуется установить кондиционер не на низкую температуру, а на 25 °C, а также использовать электрический вентилятор и иметь постоянный доступ к прохладной воде. Кроме того, эксперты также советуют регулярно обтирать тело прохладной водой или опускать ноги в таз с водой.