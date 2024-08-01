Диетолог посоветовал, когда лучше есть арбуз, чтобы спокойно спать ночью

Врач Миллер: арбуз не даст вам крепко спать, если съесть его в "неправильное" время

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Арбуз — прекрасный диетический десерт, однако употребление его в неподходящее время может негативно сказаться на качестве сна.

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По словам нутрициолога Николая Миллера, арбуз содержит множество витаминов, минералов и антиоксидантов, поэтому его следует включать в рацион, особенно в сезон. Если соблюдать норму и употреблять 200-300 граммов арбуза в день, это не повлияет на фигуру, а лишь восстановит водный баланс и улучшит настроение.

Однако стоит учесть, что максимальное количество арбуза, которое можно съесть в течение дня, составляет 500 граммов. Несмотря на низкую калорийность мякоти, арбуз может увеличить общую калорийность рациона и способствовать набору веса из-за высокого гликемического индекса.

"Лопнуть" при несоблюдении этого правила не получится, а вот заработать проблемы со здоровьем — легко", — добавил Миллер, слова которого приводит "Лайф".

Кроме того, многие люди знакомы с мочегонным эффектом арбуза. Если съесть его в первой половине дня, это не вызовет проблем. Однако вечером и особенно перед сном от ягоды лучше отказаться, так как частые позывы к мочеиспусканию помешают полноценному отдыху и восстановлению организма.