Диетолог посоветовал, когда лучше есть арбуз, чтобы спокойно спать ночью

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Врач Миллер: арбуз не даст вам крепко спать, если съесть его в "неправильное" время

1:19
Здоровье

Арбуз — прекрасный диетический десерт, однако употребление его в неподходящее время может негативно сказаться на качестве сна.

Врач Миллер: арбуз не даст вам крепко спать, если съесть его в "неправильное" время
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По словам нутрициолога Николая Миллера, арбуз содержит множество витаминов, минералов и антиоксидантов, поэтому его следует включать в рацион, особенно в сезон. Если соблюдать норму и употреблять 200-300 граммов арбуза в день, это не повлияет на фигуру, а лишь восстановит водный баланс и улучшит настроение.

Однако стоит учесть, что максимальное количество арбуза, которое можно съесть в течение дня, составляет 500 граммов. Несмотря на низкую калорийность мякоти, арбуз может увеличить общую калорийность рациона и способствовать набору веса из-за высокого гликемического индекса.

"Лопнуть" при несоблюдении этого правила не получится, а вот заработать проблемы со здоровьем — легко", — добавил Миллер, слова которого приводит "Лайф".

Кроме того, многие люди знакомы с мочегонным эффектом арбуза. Если съесть его в первой половине дня, это не вызовет проблем. Однако вечером и особенно перед сном от ягоды лучше отказаться, так как частые позывы к мочеиспусканию помешают полноценному отдыху и восстановлению организма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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