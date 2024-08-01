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Любимый всеми салат "Цезарь" может таить в себе опасность для здоровья

Популярный салат "Цезарь" может стать источником сальмонеллёза и отравления

1:08
Здоровье

Салат "Цезарь" — одно из самых популярных блюд в мире благодаря своему изысканному вкусу и простоте в приготовлении. Классический рецепт включает курицу, листья салата, пармезан, сухари и особую заправку.

Популярный салат "Цезарь" может стать источником сальмонеллёза и отравления
Фото: caesar salad by Geoff Peters, CC BY 2.0

Заправка для "Цезаря" — это основа вкуса салата. Однако, приготовленная по классической рецептуре, она может оказаться опасной для здоровья.

Однако стоит помнить, что основной ингредиент соуса — сырое куриное яйцо — может представлять опасность для здоровья, так как существует риск заражения сальмонеллой.

"Сальмонелла может попасть как на внешнюю поверхность яичной скорлупы из куриных фекалий, так и внутрь яйца, по мере его развития", — объяснил специалист по кулинарии Брайан Куок Ле в интервью Yahoo Life.

Чтобы избежать этой опасности, при самостоятельном приготовлении блюда можно использовать альтернативные рецепты заправок без добавления яиц. В заведениях общественного питания многие кафе используют пастеризованные яйца, чтобы избежать случаев отравления.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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